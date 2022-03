La Roma ha aperto alla cessione di Nicolò Zaniolo in estate. Lo fa sapere Il Messaggero, secondo il quale dalla società giallorossa non sono ancora arrivate chiamate per discutere il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024. Sul giocatore ci sono Juventus, Manchester United, Tottenham e Psg, tra le quali in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta.