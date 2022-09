La Roma guarda al futuro e blinda Cristiano Volpato. Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo dell'attaccante classe 2003 fino a giugno 2026: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Cristian Volpato ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Ha esordito in prima squadra nel dicembre 2021, mentre nella partita del 19 febbraio 2022 contro l'Hellas Verona ha siglato il suo primo gol da professionista. L'attaccante di origini australiane, inoltre, ha rappresentato l'Italia agli Europei Under 19 di questa estate, prima di essere convocato nell’Under 20 durante l'ultima sosta per le nazionali. Congratulazioni, Cristian!".



TIAGO PINTO - Soddisfatto il general manager Tiago Pinto: "Cristian è un ragazzo dotato di grande talento, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma. Con questo rinnovo di contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi”.