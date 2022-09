Via libera:può partire per Milano. E, a meno di sorprese, giocherà dal primo minuto contro l'Inter in una sfida che attende da mesi dopo essere stato sedotto e abbandonato dai nerazzurri in estate. L'argentino ha svolto parte dell'allenamento in gruppo,assicurando di non avvertire dolore al flessore sinistro. Come peraltro aveva garantito anche al ctprima di Argentina-Giamaica. Sulle condizioni della Joya, tornato ieri dagli impegni con la nazionale argentina,E' dunque prevista la sua partenza per Milano insieme a tutto il resto del gruppo squadra. Dybala sarà impiegato alle spalle dicon Pellegrini alle spalle.