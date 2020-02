In attesa dell'ufficialità del passaggio di consegne fra James Pallotta e Dan Friedkin la Roma è pronta a trattare con la Uefa per "ammorbidire" i paletti del Fair Play Finanziario. Secondo il Corriere dello Sport la società giallorossa chiederà alla Uefa una deroga sugli investimenti, con la possibilità di entrare magari in regime di voluntary agreement e iniziare l'anno con investimenti importanti da parte della nuova proprietà anche in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.