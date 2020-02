Una Roma irriconoscibile, un Sassuolo spumeggiante: la banda di De Zerbi sorprende Fonseca e batte 4-2 i giallorossi. Avvio super dei padroni di casa, che vanno avanti al 7' con un gran gol di Caputo. Al 16' ancora Caputo, bravo a concludere una bella azione corale dei neroverdi. Ma non è finita: al 26' arriva il tris di Djuricic. Nella ripresa la Roma prova a svegliarsi: Dzeko segna il 3-1, ma i suoi restano in dieci per l'espulsione di Pellegrini. I giallorossi riescono comunque ad accorciare grazie al rigore di Veretout (73'), ma un minuto più tardi è Boga a calare il poker decisivo.