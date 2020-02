Sassuolo-Roma 4-2





Pau Lopez 5: trafitto in tutti modi dall'attacco micidiale del Sassuolo. Poche colpe.



Santon 5: in difficoltà su Boga per un tempo, rischia il rosso per doppia ammonizione e Fonseca lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.



(dal 1' s.t. Bruno Peres 6: a inizio ripresa la Roma sembra ritrovarsi e forse un po' del merito è anche suo, che si procura il rigore con una delle sue discese. Poi però Boga segna dalla sua parte)



Mancini 4,5: si lascia ingannare dalla sterzata di Caputo in occasione del primo gol neroverde. È l'inizio di una serata tremenda.



Smalling 5,5: meno imbarazzi del compagno di reparto, tampona quel che può.



Spinazzola 5,5: quando la Roma spinge bene (vedi inizio secondo tempo), è sempre un pericolo, ma quando la Roma non funziona (vedi primo tempo), è un uomo in meno in difesa.



Cristante 5,5: primo tempo disastroso, si risveglia un po' nella ripresa.



Veretout 6: la sufficienza se la merita per la freddezza dal dischetto. E per qualche buon recupero.



(dal 35' s.t. Villar 5,5: debutto difficile sul 4-2 in dieci. Troppo difficile)



Under 5,5: parte forte ma dopo poco inizia a girare a vuoto.



(dal 20' s.t. Perez 5,5: viene dal Barcellona, tutti tremano al suo ingresso. Combina poco)



Pellegrini 5,5: volitivo, energico fino al doppio cartellino. La dura vita dell' ex.



Kluivert 5,5: annichilito da Toljan.



Dzeko 6,5: pochi guizzi e un gol, tutto nella ripresa.





All. Fonseca 5: intensità pazzesca in pressione, buchi enormi dietro. Il Sassuolo ha saputo come infilare la squadra del portoghese, che ne esce stordito e ridimensionato.