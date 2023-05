La vittoria dell'Inter sulla Fiorentina in finale di Coppa Italia fa felice la Roma. Con l'impossibilità per la Viola di andare in Europa League tramite la coppa nazionale e di raggiungere il 7° posto in classifica, i giallorossi di Mourinho sono aritmeticamente qualificati per le competizioni UEFA per la prossima stagione, resta da stabilire se Champions, Europa o Conference League. Decisiva in questo senso anche la finale di Europa League contro il Siviglia, a Budapest il 31 maggio.