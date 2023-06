Laè una delle squadre più attive in questa prima fase di mercato.con l'obiettivo di fare la prima mossa per anticipare la concorrenza: così hanno chiuso l'operazioneper la quale manca solo l'annuncio ufficiale, così stanno ultimando l'affare- in arrivo dall'Eintracht Francoforte - e con la stessa strategia vorrebbero portarsi avanti perche si è appena svincolato dal Leicester.- Sarà un mercato in entrata fatto di parametri zero e occasioni low cost, la priorità è quella di non sforare i limiti imposti dal Fai Play Finanziario:, e per questo il general manager Pinto si sta già attivando anche sul mercato in uscita. Idee, telefonate, incontri per cercare la sistemazione giusta ad alcuni giocatori fuori dal progetto.- Lasceranno la capitale quei giocatori che rientreranno nella capitale dopo i prestiti in giro pe l'Europa:. Nel frattempo si valuteranno eventuali offerte per i giocatori in rosa. L'idea era quella di incassare circa 30/35 milioni dalla possibile cessione di Abraham, ma l'infortunio dell'attaccante inglese ha complicato i piani della società.- Potrebbe partireche piace all'Atletico Madrid, per Karsdorp ci sono alcune piste all'estero e in caso di proposte convincenti verrà fatta una valutazione anche sul futuro di, per il quale è appena scattato il rinnovo automatico fino al 2025: presi entrambi a zero, in caso di cessione di tratterebbe di una plusvalenza piena che aiuterebbe ad arrivare all'obiettivo dei 30 milioni.- Occhio anche ai giovani:è un intoccabile di Mourinho che quest'anno ha valorizzato anche. Quest'ultimo - attaccante esterno classe 2003 - piace molto al Sassuolo che l'aveva individuato già un anno fa per provare a inserirlo nell'affare Frattesi. In questi mesi il discorso si può riaprire e Volpato sarebbe una contropartita gradita ai neroverdi; non è escluso, però, che i due club possano provare a mettere in piedi un'operazione slegata da Frattesi. La Roma ha iniziato la corsa contro il tempo, telefono bollente per Pinto: servono 30 milioni di plusvalenze entro fine mese.