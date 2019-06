La Roma festeggia il 7 giugno i 92 anni di vita con un video sull'account ufficiale di Twitter, e si scatena la goliardia dei tifosi della Lazio (e l'ira di quelli giallorossi). Tutto nasce dalla data di nascita della società, contesa tra il 7 giugno e il 22 luglio del 1927: evidentemente per alcuni tifosi giallorossi oggi non si festeggia il compleanno della Roma. Dall'altro lato del Tevere ringraziano, e rilanciano.



GOLIARDIA ROMANA - Il video celebrativo realizzato dalla Roma è stato sommerso da tifosi biancoceleste in evidente visibilio, che hanno risposto con goliardia tutta romana al grande dubbio che assilla i "cugini": quando è nata la Roma? Il primo commento è già incisivo: "Quindi confermate giugno? Non è che festeggiate un'altra volta a luglio? Non se sa mai quando portavve un pensierino".



TERRAPIATTISTI - Un tifoso giallorosso è desolato: "22 luglio 1927... manco le basi!". Un altro rincara la dose: "Ancora insistete con 'sto 7 giugno". Un altro non si spiega questa data: "Peggio dei terrapiattisti". Un tifoso della Lazio la prende con ironia: "Venghino siori venghino, chi rilancia di più? Chi dice luglio chi dice luglio?". Un altro alla fine si lascia incuriosire: "Dai, a parte gli scherzi, quando siete nati?"