Sette italiani in campo in Champions, non accadeva nel 2003 con la Juventus. Ieri è andato in scena all'Olimpico davanti a due ct: Roberto Mancini e quello dell’Under 21 Gigi Di Biagio. Ecco i sette: Mirante, Florenzi, Cristante, De Rossi, Pellegrini, Zaniolo ed El Shaarawy. Ad eccezione del capitano e del portiere, gli altri sono tutti nel giro delle nazionali azzurre.