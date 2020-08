La storia tra la Roma e Chris Smalling potrebbe davvero non essere finita. Nonostante il mancato accordo col Manchester United per prolungare fino alla conclusione dell'Europa League il prestito del difensore centrale inglese, il club giallorosso non ha rinunciato all'idea di trovare la chiave per acquistare a titolo definitivo il giocatore e rimetterlo a disposizione di Paulo Fonseca.



Il tira e molla tra le due società - col principio di intesa sulla base di 20 milioni di euro raggiunto prima dell'allontanamento del direttore sportivo Petrachi, la nuova offerta al ribasso della Roma e il recentissimo accordo preliminare per il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin - ha finito per condizionare in negativo la permanenza di Smalling dopo la chiusura della Serie A, privando Fonseca della possibilità di schierarlo nel match poi perso malamente contro il Siviglia.



Ma l'ottimismo torna a crescere in vista delle prossime settimane, in attesa che la Roma definisca anche la scelta di un nuovo direttore sportivo. Smalling sta trascorrendo le vacanze in Italia, precisamente in Sardegna, e ha postato una storia su Instagram, immediatamente ripresa dalla pagina Twitter inglese del club giallorosso, con tanto di cuoricini a sottolineare l'affetto che ancora lega la Roma al giocatore. Un sentimento corrisposto e che potrebbe riaprire le porte di Trigoria al centrale inglese.