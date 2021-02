La Roma archivia la pratica Braga senza alcun patema, la vittoria ottenuta nella gara d'andata d'altronde rappresentava molto più che una semplice serie ipoteca sul passaggio del turno, i giallorossi riescono comunque a cancellare l'opaca prova di Benevento.E pensare che fino a quel momento, almeno per una volta, Fonseca sembrava poter registrare solo buone notizie dal match col Braga, per la cronaca vinto 3-1: aveva ritrovato un Dzeko che sembrava pronto a riprendere il suo posto di capitano pur senza fascia, aveva ricevuto segnali incoraggianti da Stephan El Shaarawy (finché ne aveva) e Pedro pronti a dimostrare essere qualcosa di più di semplici riserve della coppia Mkhitaryan-Pellegrini.Troppo morbido il Braga per impensierire i giallorossi, pure in formazione che definire rimaneggiata è un eufemismo. Davanti a Pau Lopez c'è un solo difensore centrale di ruolo, è Gianluca Mancini, anche lui parzialmente adattato sul centrosinistra: libero gioca Bryan Cristante, alla sua destra tocca a Rick Karsdorp. Di esperimento in esperimento, a tutta fascia da una parte c'è Jordan Veretout, che tanto sa fare tutto e lo fa bene, dall'altra Bruno Peres, mentre in mezzo ci pensa Gonzalo Villar a dettare i tempi del gioco al fianco di Amodou Diawara., il Faraone in particolare appare voglioso di ritrovare il ritmo buono per volare all'Europeo. Al 24' vengono spazzate via le misere velleità portoghesi di riaprire il discorso qualificazione: Dzeko dialoga con El Shaarawy, il tiro a giro si stampa sul palo ed è il bosniaco a trovare il tapin vincente baciando a sua volta il palo interno.L'1-0 basta e avanza, i giallorossi però continuano a fare la propria partita, al 40' solo la traversa nega la gioia del gol a Pedro su assist di un pimpante El Shaarawy. Nella ripresa i ritmi calano, un po' si fa accademia, un po' si aspetta il 90' senza farsi male. Solo che nel bel mezzo della girandola di cambi, è Dzeko che si fa male. È il 67', al suo posto entra ovviamente Borja Mayoral, la Roma continua a giocare, sbaglia un rigore con Pellegrini al 72' (pessima esecuzione, palla fuori) e poi raddoppia con Carles Perez al 75'. A tempo quasi scaduto poi la sfortunata autorete di Cristante a cui la Roma reagisce ancora con la zampata sottoporta di Borja Mayoral. Finisce così, 3-1, una partita che di fatto non è mai stata in discussione.le gerarchie a questo punto non cambieranno, resta Borja Mayoral il centravanti su cui puntare nella supersfida di domenica sera., Leonardo Spinazzola per esempio ha dato il cambio dopo un'ora a Veretout, è andata in scena anche la staffetta Villar-Pellegrini, quella tra Dzeko e Borja Mayoral è arrivata con qualche minuto di ritardo.Fonseca ritroverà ultime scelte fuori dalla lista Uefa come Fazio e Juan Jesus, uno dei due giocherà solo se strettamente necessario ma resta favorito Bruno Peres con la conferma di Spinazzola nel trio di centrali.ROMA-BRAGA 3-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 23′ Dzeko, 74′ Perez, 87′ Cristante (aut.), 91′ Mayoral Ammoniti: Veretout ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Cristante; Veretout (59′ Spinazzola), Diawara Villar (45′ Pellegrini), Peres; Pedro (77′ Mkhiataryan), El Shaarawy (59′ Perez); Dzeko (67′ Mayoral). Allenatore: Fonseca. BRAGA (4-3-3): Tiago Sá; Ze Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira (70′ Borja); Gaitan (59′ R. Horta), Novais, Piazon (59′ Fransergio); Sporar (59′ Abel Ruiz), A. Horta, Galeno (77′ Infande). Allenatore: Carvalhal. Arbitro: Ekberg