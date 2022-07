Dopo la tournée in Portogallo, la Roma è scesa in campo questo pomeriggio in un test amichevole contro l'Ascoli nel centro sportivo di Trigoria. La partita, che non ha avuto copertura televisiva, è finita con la vittoria dell'Ascoli per 1-0 grazie al gol di Botteghin. A fare notizia però non è tanto il risultato ma il debutto con la maglia giallorossa di Paulo Dybala. L'argentino infatti, dopo la grande presentazione davanti ai tifosi avvenuta ieri sera, è sceso in campo dall'inizio. Di seguito la formazione che José Mourinho ha schierato a inizio gara.



Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Kumbulla, Vina; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Volpato, El Shaarawy; Dybala.