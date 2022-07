Era teso ed emozionato Paulo Dybala alla vigilia della sua presentazione con la Roma. L'argentino ha provato a scaricare l'adrenalina andando a cena fuori con gli agenti e qualche amico all' 'Isola d'Oro', noto ristorante al centro della capitale. Prime uscite da nuovo giocatore giallorosso per La Joya, che ieri sera ha mangiato proprio lì dove diciassette anni fa Francesco Totti aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. Oggi i due non sono più una coppia ma quel ristorante rappresenta un nuovo inizio per Paulo Dybala. Selfie, sorrisi e cena a base di pesce crudo, la capitale ha accolto così l'argentino.