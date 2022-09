Incredibile a dirsi, per una squadra che, dopo ilpuò contare su interpreti offensivi del calibro di. I numeri però nel calcio non mentono mai:con appenaietro a Napoli, Udinese, Lazio, Milan, Inter, Atalanta, Juventus e Salernitana. In un campionato in cui, ad ora, stanno pesantemente mancando sia Juve che Inter,- Bene, me non benissimo. Il tempo per rimediare c'è, maIl reparto poi paga anche alcune situazioni estemporanee:. Abulico, sconclusionato e anche sfortunato. Un'involuzione che nessuno si aspettava, anche perchéa causa della preparazione estiva saltata a pié pari.- Sta mancando ancheIl ritorno di Nicolòlo ha riallontanato dalla rete, eprezioso sia in zona rete che con i suoi assist. Il problema in questo caso può essere legato ai suoiieri prima della gara contro l'Atalanta le prime avvisaglie. Giocando ogni tre giorni, non si può pensare di spomparlo anche per vincere con l'HJK Helsinki.@AleDigio89