è stato il primo tassello, ma non l'ultimo per unache continua a progettare le mosse giuste per ritoccare la rosa a disposizione di Mourinho. Non solo a centrocampo, perché anche le manovre di Tiago Pinto riguardano anche l'attacco dove si cerca di arrivare a nuovi giocatori di qualità da affiancare ad Abraham. Anche in funzione di unsul cui futuro resta sempre grande incertezza. Seè un affare che può slittare a dicembre, alla naturale scadenza del contratto con il Bodo/Glimt che non molla sulle proprie richieste economiche, eè un profilo strettamente legato (anche per costi) all'uscita di Zaniolo, altri due nomi restano sul taccuino della dirigenza giallorossa.- Il primo è, un sogno complicato per le cifre dell'eventuale operazione tra cartellino (illo pagò 40 milioni dal PSG) e ingaggio (oltre 5 milioni percepiti al momento), ma non del tutto tramontato. Lo ha ammesso recentemente lo stesso portoghese, d'altronde, di non esser certo della permanenza in Spagna: ". Ho un contratto per altri due anni e devo rispettarlo. Se c'è una situazione migliore per il Valencia e per me, dobbiamo pensarci. Ma il futuro dirà tutto". Un affare complicato, ma la Roma potrebbe avere alcuni assi nella manica da giocarsi nella partita, ad esempio inserire delletecniche per abbassare il prezzo del cartellino: due i candidati principali,e, soprattutto,, che già a gennaio aveva accarezzato l'ipotesi Valencia e ora può rientrare in orbita con Gattuso.- C'è poi un'altra ipotesi che ha preso quota nelle ultime ore, quella di scommettere su. Il brasiliano classe 2002 è tornato aldopo due stagioni complicate in prestito ale ora cerca una nuova piazza per rilanciarsi. La stessa ambizione dei blancos,. La Roma ci pensa, è una scommessa a cifre contenute che può dare ampi frutti, ma per dare l'assalto a Reinier serve fare spazio e per questo: il primo piace a Monza e Atalanta, ma la Roma preferirebbe sistemare lo spagnolo per questo Tiago Pinto e il suo agente stanno cercando una sistemazione.