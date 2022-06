Dopo aver piazzato il colpo Matic, la Roma non si ferma ed è tornata alla caccia per un altro centrocampista. Nella lista della dirigenza ci sono De Paul e Frattesi, ma secondo La Repubblica l'obiettivo più fattibile sarebbe Douglas Luiz: il brasiliano vuole andare via dall'Aston Villa e il Decreto Crescita può dare dei vantaggi in termini d'ingaggio. La prima richiesta per il cartellino è di 30 milioni.