Lae Paulosi diranno addio dopo gli ultimi 90 minuti di questo campionato. Stasera a La Spezia i giallorossi proveranno a centrare la Conference League, poi comincerà. Il club ha così salutato l'allenatore portoghese sui social: "Quella di stasera sarà l'ultima partita sotto la guida di Fonseca. Grazie Mister per questi due anni con noi. Insieme abbiamo affrontato difficoltà inedite, lontano dai nostri tifosi. In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera!".