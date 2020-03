La Roma scende in campo contro il Coronavirus: attraverso i propri canali social, il club giallorosso ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani, per raggiungere 500 mila euro di donazioni, grazie anche ai tantissimi ex che hanno contribuito, come Mexes, Borriello, Samuel, Cafu, Nainggolan e Candela. Da questo venerdì i capitolini daranno il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni: la società consegnerà un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi.