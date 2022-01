La Roma, con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho, si è resa protagonista di un mercato estivo di assoluto livello, confermando le ambizioni di vertice anche nella prima fase del calciomercato di gennaio, con gli arrivi di Ainsley Maitland-Nailes in difesa e Sergio Oliveira in mezzo al campo. Per rendere ancora più completa la rosa a disposizione dello Special One, la dirigenza giallorossa punta a un rinforzo anche nel reparto avanzato, e secondo gli esperti il favorito numero uno per un approdo nella capitale è il centravanti del PSG Mauro Icardi, in quota a 6. L’ex capitano dell’Inter sembra da tempo fuori dal progetto parigino e il ritorno in Italia, un campionato dove ha dimostrato negli anni di segnare con grande continuità, potrebbe regalare in coppia con Tammy Abraham, un attacco capace di far sognare i tifosi giallorossi.