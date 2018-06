Il portiere della Roma Alisson Becker sembra non essere più un obiettivo del Liverpool. La notizia arriva dal Telegraph che sottolinea come il prezzo fissato dalla Roma sarebbe troppo alto per il club inglese. I Reds infatti hanno la volontà di puntare nuovamente su Loris Karius, nonostante i disastri in finale di Champions League. Sulle tracce dell'estremo difensore brasiliano restano comunque vivi gli interessi di Real Madrid e Chelsea.