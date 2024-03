La Roma stende il Brighton: crolla la quota per la vittoria dell’Europa League. Conference, la Fiorentina sfida l'Aston Villa

La Roma fa sul serio anche in Europa League. La larga vittoria contro il Brighton, settimo successo in dieci partite con Daniele De Rossi in panchina, fa crollare la quota del titolo per i giallorossi, che, secondo i betting analyst, vedono ora il trionfo tra 10 e 12 volte la posta, contro la quota 16 di poche settimane fa. Stabili il Milan, a 6 dopo la vittoria sullo Slavia Praga, e l’Atalanta, che reduce dal pareggio con lo Sporting si attesta a 15. Italiane in prima fila, quindi, dietro solo al Liverpool, super favorito per la vittoria dell’Europa League a 2,50, e al Bayer Leverkusen, proposto a 4,50.



Italia protagonista anche in Conference League, dopo che la Fiorentina ha sofferto ma è riuscita a battere 3-4 in trasferta il Maccabi Haifa nell’andata degli ottavi. I Viola si confermano seconda forza del torneo nelle previsioni di Better e Sisal, che quotano la vittoria degli uomini di Vincenzo Italiano a 5, dietro solo all’Aston Villa a 3,25, e davanti al Lille, terzo incomodo a 7 volte la posta.