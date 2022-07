L'ebbrezza per il colpo Dybala non si è ancora esaurita in casa Roma che per José Mourinho è già tempo di proiettarsi alle prossime mosse di mercato per rendere la squadra giallorossa ancora più competitiva in vista della stagione che prende il via tra circa tre settimane. Il tecnico portoghese non vuole perdere tempo prezioso ed è già partito alla carica per provare a chiudere un altro acquisto di spessore entro il fine settimana: la deadline entro la quale Tiago Pinto confida di ottenere l'ultimo via libera dal Paris Saint-Germain per Georginio Wijnaldum, centrocampista ormai fuori dal progetto tecnico di Christophe Galtier.



L'INDIZIO - Il nuovo allenatore della formazione campione di Francia ha dato in giornata un nuovo tangibile segnale che la fiducia sua e del club nei confronti del centrocampista olandese - arrivato a parametro zero dal Liverpool - appena un anno fa è ai minimi storici. Wijnaldum è stato infatti escluso dall'amichevole disputata in Giappone contro gli Urawa Red Diamonds, un indizio che induce a pensare che la trattativa per il suo trasferimento nella Capitale stia vivendo la sua fase cruciale. I due club hanno già raggiunto un accordo verbale sulla formula del trasferimento, prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro, mentre restano da sciogliere gli ultimi nodi circa la spartizione del ricco ingaggio percepito dal classe '90. Solamente dopo sarà tempo di pensare anche al rinforzo per la difesa, che potrebbe essere anche la classica opportunità a costi contenuti offerta dal mercato come il francese Dan-Axel Zagadou, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Borussia Dortmund.









DYBALA NON E' PRONTO - Intanto stasera la Roma affronta la sua quinta amichevole in questo precampionato, la quarta in terra portoghese, contro i francesi del Nizza. Quella che poteva essere l'occasione per regalare a Paulo Dybala i primi minuti in maglia giallorossa - a 5 giorni dal suo arrivo in ritiro e l'inizio della sua preparazione - sarà invece un altro appuntamento rimandato: Mourinho non vuole correre alcun tipo di rischio con un calciatore più indietro a livello fisico rispetto al resto del gruppo e potrebbe decidere di posticipare il tanto atteso esordio dell'argentino alla sfida di lusso del 30 luglio contro il Tottenham di Conte.