Non solo nuovi acquisti, la Roma deve pensare anche al mercato in uscita. Tra i giocatori in lista per essere ceduti c'è Jordan Veretout, che l'anno scorso ha trovato poco spazio con Mourinho. Il centrocampista francese è da diverso tempo seguito dal Marsiglia e ci sono stati dei contatti tra i due club. Si è aperto uno spiraglio nella trattativa. Veretout, che ha il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe quindi tornare in Francia. Nessun interessamento del Marsiglia invece per Justin Kluivert; il 23enne olandese, tornato a Roma dal prestito, è uno dei giocatori in uscita.