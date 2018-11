Il restyling della "giovane Roma" targata Monchi potrebbe passare per il Sudamerica., fantasista colombiano classe 2001, è il nome nuovo finito sul taccuino del ds giallorosso nelle ultime settimane.. Dopo gli acquisti "in prospettiva" dell'ultimo mercato - da Coric a Cristante, passando per Kluivert e Zaniolo - Amaya potrebbe rivelarsi il tassello giusto per completare il rinnovamento del reparto avanzato cominciato in estate.- Il gioiellino dell'- squadra che ha lanciato fra gli altri Fredy Guarin e Carlos Carbonero, vecchie conoscenze del calcio italiano -in un incontro di Copa Colombia contro il Rionegro Aguilas. In circa trenta presenze con la maglia degli Opitas ha messo a segno 4 reti, conquistando un posto da titolare nella seconda parte dell'ultima stagione.. Una versatilità che lo rende uno dei prospetti più interessanti nel panorama sudamericano.- La Roma non è l'unica squadra sul giocatore. Illo conosce già da tempo e lo osserva da vicino. Monchi dovrà essere convincente per superare il fascino della Premier League, ma ha già dimostrato in passato di sapere come si fa, portando in giallorosso giovani talenti seguiti da grandi club europei.. Ha un contratto che lo lega al club colombiano fino al 2022, ma il richiamo del calcio d'oltreoceano non potrà lasciarlo indifferente.