Il suo nome significa storia, perchè Giorgi Chakvetadze, centrocampista offensivo classe '99, ha segnato con la sua Georgia il primo gol ufficiale (contro il Kazakistan) nella nuova Nations League. Una rete che ha contribuito ad alimentare la sua fama e attirato su di sè le attenzioni di alcuni dei principali club europei: in principio furono Borussia Dortmund e Bayern Monaco, più recentemente è stato il turno di Barcellona e Roma. Gli osservatori blaugrana hanno preso nota della sua prestazione, anche stavolta con gol, contro Andorra, che gli ha consentito di portare a 4 il numero di marcature nella competizione.



L'ESPLOSIONE - Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Tbilisi, con cui esordisce in prima squadra all'età di 17 anni, nell'estate 2016 si è trasferito per 1,5 milioni di euro al Gent, capace di bruciare la concorrenza di società molto più quotate. Dopo una stagione di apprendistato con 10 presenze e un gol nel campionato belga, quest'anno col tecnico Clement il georgiano è diventato una pedina quasi imprescindibile per la propria squadra, migliorando notevolmente le proprie statistiche: dopo le prime 15 giornate di Jupiler League, ha già collezionato 4 gol e 2 assist. Numeri che certificano l'esplosione di un talento in rampa di lancio, messosi in evidenza soprattutto a livello giovanile con la propria nazionale, come in occasione dell'Europeo casalingo Under 19 del 2017, nel quale sfiorò una storica qualificazione alle semifinali.



IL DOPO PEROTTI - Chakvetadze è una mezzala sinistra che dà il meglio di sé in fase offensiva, utilizzato soprattutto come esterno in un 4-3-3 ma che, per forza fisica e visione di gioco, in prospettiva può diventare un validissimo interno di centrocampo. A patto di migliorare nella fase di non possesso e nello spirito di sacrificio al servizio dei compagni. La qualità, quella sì, non manca, con una facilità nell'uno contro uno e un cambio di passo che ne fanno uno dei migliori prospetti dell'Europa dell'Est. Utilizzabile anche come trequartista, grazie alla sua abilità nel fraseggio stretto e alla capacità di inserire tra le linee avversarie, il suo nome è finito anche sul taccuino del ds della Roma Monchi, che cerca per il futuro un sostituto di un Perotti che, complice qualche infortunio e il desiderio di fare ritorno in Argentina, potrebbe presto salutare la Capitale. Sotto contratto fino a giugno 2020, ma con un Gent determinato a blindarlo quanto prima, la sua valutazione di mercato si aggira sui 10 milioni di euro.