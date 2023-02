Dai disastri del mercato (caso-Zaniolo) e da quelli della Coppa Italia(eliminazione in casa per mano della Cremonese, ultima squadra della SerieA), laè riuscita a riprendersi con la vittoria sull’. Lasquadra diha agganciato l’Inter, scavalcando Lazio eMilan, che giocheranno domani.Ha ritrovato Abraham e questo è il puntopiù importante a suo favore.Nel calcio di ieri si vinceva solo con la qualità. Nelcalcio di oggi si vince con la qualità e con i centimetri.Due gol con i primi duecalci d’angolo nei primi 6 minuti. La differenza era davvero eccessiva. I10 giocatori di movimento dellaraggiungevano, tutti insieme, i 18metri e 56 centimetri, quelli dell’Empoli appena 18 metri e 15. Quasimezzo metro di differenza.Non solo: la differenza aumentava in areatoscana perché a battere gli angoli decisivi andava, il più piccolodei giallorossi escluso. Appunto, la qualità balistica di Dybalacapace di saltare sempre il primo muro (muretto...) empolese e icentimetri di Ibanez e di: al 6', l’Empoli era al tappeto. Sututti gli angoli e su tutti i cross da punizione laterale c’era sempre latesta di un romanista, spesso quella di Abraham. Con le ultime due retisalgono a 16 i gol segnati dai giallorossi in tutte le competizioni susviluppi di calci da fermoSmalling e compagni non hanno concesso una sola possibilità ai toscaniquando la palla era in aria.E’ apparsa inevitabilmente diversa anche la dimensione tecnica delle due squadre.La squadra di Zanetti sta vivendo un momento tranquillo incampionato, quella di Mourinho aveva invece la necessità di riscattare leultime due sconfitte, soprattutto quella in Coppa Italia nel suo stadiocontro la Cremonese.Che solo nel finale del primo tempo si è avvicinata algol con Caputo (murato da Mancini) ed Ebuhei, grazie alla crescita delgiovane Baldanzi. Se nel secondo tempo l’Empoli è riuscito comunque arestare agganciato alla partita, senza mai uscirne del tutto, il merito vasoprattutto a quel fenomeno diche dopo 2 minuti ha piazzato treparate una dietro l’altra, le ultime due capolavoro, in una manciata disecondi, la prima con le mani su tiro di, la secondastrepitosa sempre con le mani su conclusione di Mancini, la terza con lapianta del piede, mentre era in caduta, sulla ribattuta di testa di. In quei 45', la Roma ha pensato soprattutto a gestire, l’Empoliha palleggiato a lungo nella metà campo giallorossa ma senza essere maitroppo pericoloso, nonostante la massiccia presenza di attaccanti etrequartisti: Pjaca, Baldanzi, Cambiaghi e Piccoli, tutti insieme nelfinale.