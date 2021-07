Il mercato della Roma continua a parlare francese, almeno quello in uscita. Dopo le partenze di Cengiz Under e Pau Lopez, direzione Marsiglia, Tiago Pinto è ora al lavoro per il trasferimento in Ligue di altri due giocatori: Justin Kluivert e Robin Olsen, tornati nella Capitale rispettivamente dall'RB Lipsia e dall'Everton.



CESSIONI VICINE - Due operazioni vicine alla chiusura, soprattutto quella che porterà Kluivert al Nizza. Trattativa ben avviata per il classe '99 che ha dato il suo via libera alla cessione: si tratterà di un prestito, le due società sono al lavoro per definire se l'affare prevedrà un diritto o un obbligo di riscatto per l'esterno offensivo. C'è ancora da discutere invece per quanto riguarda il passaggio di Olsen al Lille, che sta dialogando con la Roma per trovare l'accordo sulla formula per l'arrivo del portiere svedese: servirà un contributo dai parte dei giallorossi sull'ingaggio, ma filtrano sensazioni positive sul buon esito della trattativa.