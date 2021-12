Poggiando con risultati alterni per un'ora sulla nuova coppiain attacco, e con la conferma dell'ormai collaudato 3-5-2, la Roma (priva a vario titolo di Mancini, Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez, El Shaarawy e Spinazzola) b, aggancia lain classifica ma, per miglior differenza reti, sale al sesto posto.Vittoria sofferta, al di là del punteggio, contro unoalla sesta sconfitta consecutiva lontano da casa e oraI giallorossi, protagonisti di una gara molto discontinua sul piano del gioco, con tanti, troppi errori nelle giocate,(sesto all'Olimpico) e mandano in archivio i due ko rimediati di fila contro Bologna e Inter. E tornano ad affacciarsi in zona Europa.bravo a sfruttare di testa - da azione di calcio d'angolo - un assist aereo di Abraham.con la squadra dia controllare il gioco e lo Spezia a inventarsi trame complicate per arrivare dalle parti diUn po' di emozione solo poco prima del fischio d'intervallo per unacolpita di testa da(settimo legno stagionale per l'inglese).e piena di tantitattici, soprattutto in casa giallorossa. Con giocate frammentarie, ritmi da allenamento e intuizioni di non complicata lettura difensiva che nella prima frazione hanno impedito agli uomini di Mou di raddoppiare., comunque, ancora da calcio d'angolo, stavolta condopo una sensibile crescita - soprattutto sul piano del coraggio - dello Spezia. Poi, fuori Borja Mayoral (dentro Felix) e l'acciaccato Smalling (dentro Diawara) conarretrato in difesa. Nello Spezia, invece, dentro già da qualche minuto tre giocatori offensivi di piede mancino, con l'exsmanioso di farsi rimpiangere.O meglio, una squadra dallo strano rendimento. Ad esempio, non pareggia mai. O quasi mai.In 25 gare ufficiali tra campionato e coppa, ha diviso la posta con l'avversario soltanto in due circostanze: contro il Napoli e il Bodo all'Olimpico. Stop.Tipo: la Roma non pareggia quasi mai perché gioca sempre per vincere anche a costo di rischiare di perdere. Oppure: la Roma non ha raggiunto ancora l'equilibrio necessario per gestire al meglio le gare. Chissà.Ha perso complessivamente otto partite (sette in campionato) e soltanto due volte non l'ha fatto di misura, cioè piegando il capo con il minimo scarto. E' accaduto contro il Bodo in Conference League e recentemente contro l'Inter.E anche questo è un dato che va analizzato con attenzione. Come tutti quelli che riguardano la squadra di Mou, ancora nelle vesti di costruttore (come visto anche contro lo Spezia) e in ansiosa attesa di rinforzi dal mercato di gennaio.Marcatori: 6’ Smalling, 56’ IbanezAssist: 6’ Abraham, 56’ VeretoutROMA: Rui Patricio; Ibañez, Smalling (63' Diawara), Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Mayoral (63' Felix), Abraham.All.: Mourinho.SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore (52' Agudelo), Sala (16' Kiwior), Kovalenko (52' Bastoni), Reca; Strelec (52' Verde), Manaj. All.: Thiago Motta.Arbitro: PronteraAmmoniti: Vina, Kumbulla, FelixEspulso Felix al 94'