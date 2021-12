Attimi di paura in Curva Sud quando un ragazzo, di circa 35 anni, si è sentito male per un arresto cardiaco. Immediati i soccorsi, il ragazzo è stato rianimato e portato al policlinico Gemelli. Da quel momento, oltre ad un timido applauso quando in tifoso ha ripreso i sensi, ila curva è rimasta in silenzio.