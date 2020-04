La Roma vuole germanizzarsi. Dopo aver puntato Klostermann, nell'ambito del riscatto da parte del Lipsia di Schick e aver puntato Niakhatè del Mainz, come riporta la Gazzetta dello Sport sul taccuino di Petrachi c'è un grande big del calcio tedesco: Mario Gotze. E c'è il derby con la Lazio all'orizzonte.



MERCATO LAZIO ROMA - Il centrocampista è in scadenza di contratto, non rinnoverà e si sta guardando intorno. Ad oggi vorrebbe rimanere in Europa, sta cercando un altro campionato competitivo. Vorrebbe rilanciarsi, la Lazio lo ha puntato, vuole ripetere un colpo alla Klose. Anche la Roma: le trattative sono febbrili, è derby di mercato tra Petrachi e Tare.