Ignazio, senatore di Fdi e accanito tifoso dell'commenta ai microfoni dell'AdnKronos la sconfitta di ieri dei nerazzurri contro ilin finale di Europa League, con il seguente sfogo di Antonio: "Ieri sera quando abbiamo subito il pareggio ho capito che non era serata. La svolta della partita è aver preso il gol dell'1 a 1 troppo presto. I giocatori si sono innervositi, è subentrata l'insicurezza, poi li ho visti anche stanchi. Pazienza. Quello che però non capisco è perché non si è aspettato qualche giorno per fare il bilancio dei problemi con l'allenatore"."Credo che sarebbe stato sufficiente dire 'abbiamo perso, ma non abbiamo demeritato, visto che potevamo anche vincere'. Di occasioni l'Inter ne ha create tante, anche più del Siviglia. Loro hanno giocato meglio, è vero, ma noi abbiamo creato molte più palle gol di loro".Al resto ci si poteva pensare dopo.Conte, se non ho inteso male, vuole capire quali progetti abbia la società ma questo si deve fare a prescindere dal risultato di ieri. Se davvero lui, arrivando alla Pinetina, ha detto 'basta pazza Inter', allora bisogna dire 'basta pazzo allenatore'. Conte è il più bravo di tutti quelli che ci sono in giro in Italia, perché il lavoro che ha fatto quest'anno è fuori dall'ordinario. Però, anziché tranquillizzare lui l'Inter, mi sembra che Conte si sia fatto contagiare dalla proverbiale pazzia dell'Inter"."Ieri sera si è fatto coinvolgere dal nervosismo e invece nelle finali ci vogliono serenità e freddezza. E' un peccato che oggi si discuta di altro e che non si sottolinei invece l'enorme crescita che la squadra ha ottenuto lavorando con Conte".