Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, partito della Premier Giorgia Meloni, è stato tra gli ospiti della nuova edizione della trasmissione Belve di Francesca Fagnani.



LA FRASE - Tra le dichiarazioni di La Russa, nel corso dell'intervista, c'è una battuta sull'omosessualità che sta facendo discutere: "Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista". Il presidente del Senato è dichiaratamente tifoso interista.