E’ iniziata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato “un’operazione militare speciale”, un vero e proprio attacco totale. Il presidente russo lo ha annunciato in un discorso tv mentre era in corso il Consiglio di sicurezza dell’Onu. La Russia intende “denazificare” l’Ucraina. E, ha aggiunto Putin, “chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia”.





Bombe hanno colpito tutto il territorio ucraino, Kiev e altre città. Alcune truppe russe hanno iniziato a entrare in Ucraina dal confine Nord (Bielorussia) e Sud (Crimea) con attacchi nei porti di Mariupol e Odessa. Ci sarebbero già centinaia di vittime secondo Cnn. Il presidente americano Joe Biden ha definito l’attacco “ingiustificato, Putin dovrà renderne conto al mondo”.