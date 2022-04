La vittoria sulla Sampdoria ha riacceso qualche speranza di salvezza per la Salernitana, ancora ultima e lontana dalla zona sicura ma con due partite da recuperare. La prima andrà in scena alla Dacia Arena contro l’Udinese, già salva e vittoriosa nel weekend contro l’Empoli. Nonostante la stiuazione tranquilla dei friulani, la trasferta appare quasi proibitiva per i granata: i betting analyst vedono il successo esterno dei campani a 6,60, mentre l’«1» prevale a 1,52. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 4,35. Ci si aspetta una partita ricca di gol con l’Over avanti a 1,77, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,05. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,86, e No Goal a 1,90. Tra i risultati esatti in pole position ci sono l’1-0 e il 2-0 dell’Udinese, entrambi proposti su 888 a 7, mentre il pari per 1-1 e il 2-1 si giocano a 8 volte la posta.