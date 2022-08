La Salernitana del presidente Iervolino ha fatto sognare i tifosi sul campo, con la salvezza insperata ottenuta nella scorsa stagione. E in questa estate ci sta provando anche sul mercato, con obiettivi dichiarati e non (da Cavani in giù) di primissimo livello. Un grande attaccante, con esperienza internazionale, è già arrivato: Boulaye Dia. Presto a lui potrebbe aggiungersene un altro: Michy Batshuayi.



IL PUNTO COL CHELSEA - Il ds Morgan De Sanctis ha avviato la scorsa settimana i contatti col Chelsea, con un'offerta di prestito con diritto di riscatto a cui ha ricevuto, in risposta, la richiesta di inserire l'obbligo. Trattativa in corso tra i due club, con una prima apertura da parte dell'attaccante che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Ora occorre continuare a discutere, capire se il Chelsea accetterà la formula senza obbligo o se la Salernitana lo inserirà. Con il sogno di portare un grande bomber in città che il presidente Iervolino e la tifoseria continuano a cullare...