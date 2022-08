Ultimi dieci giorni di mercato, con altre tre gare da giocare in campionato. Tre partite in cui la Juventus cambierà, 180 minuti che daranno maggiori indicazioni a Massimiliano Allegri e alla dirigenza sulle prossime mosse da fare entro la chiusura delle trattative, fissata per il primo settembre. Un innesto in attacco e uno a centrocampo, se possibile, con qualche giocatore che dovrà partire perché non più centrale nel progetto bianconero o per continuare la sua crescita altrove.



MONZA IN ATTESA - Uno di questi è Nicolò Rovella, arrivato a Torino dopo 18 mesi di prestito al Genoa. Il classe 2001 può andare in prestito, il Monza si è fatto avanti in maniera concreta nelle scorse settimane e ha trovato un'intesa di massima coi bianconeri. Al momento della chiusura dell'operazione, la Juve ha però deciso di bloccare, almeno momentaneamente, la cessione del classe 2001: in attesa di capire cosa regalerà il mercato in entrata, Allegri ha individuato Rovella come il vice Locatelli nel ruolo di playmaker davanti alla difesa. Le sue caratteristiche, più di quelle degli altri centrocampisti già in rosa, convincono l'allenatore per quella posizione. Quindi niente arrivederci, almeno per ora. Con il Monza che aspetta la decisione della Juve e spera di avere presto con sé un altro giovane talento azzurro.