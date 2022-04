IL CALENDARIO DELLE ULTIME CINQUE GIORNATE

In maiuscolo le gare in trasferta.

. La vittoria dei granata nel recupero con l'Udinese può avere un peso specifico enorme nell'economia del campionato e, soprattutto, della lotta salvezza: a cinque giornate dalla fine la squadra di Nicola cerca ancora l'impresa e si è ributtata dentro in una corsa a cinque squadre e con equilibri che possono cambiare drasticamente nel giro di pochi giorni.- La classifica ci dice chepossono provare a gestire il piccolo cuscinetto di sicurezza rimasto (rispettivamente +7 e +6 sul terzetto di coda, che potrebbero però diventare +4 o +3 con la vittoria di una tra Salernitana e Venezia nel recupero della 20esima giornata. Analizzando il calendario, poi, si scorge un altro dettaglio:, data confermata dopo l'ultimo no al ricorso dei lagunari. Dal punto di vista degli scontri diretti,, in un calendario sulla carta estremamente complicato: Genoa, Salernitana e Venezia, intervallate dagli impegni con Verona e Inter. Non mancano sfide con le big anche per Sampdoria (Lazio, Fiorentina e Inter nelle ultime tre giornate) e, il Genoa avrà Juve e Napoli dopo gli scontri diretti con Cagliari e Samp mentre la Salernitana avrà 'solo' Fiorentina e Atalanta e un finale più morbido con Empoli e Udinese alle ultime due giornate. Tutto aperto dunque a cinque giornate dalla fine del campionato:: VERONA, Genoa, LAZIO, Fiorentina, INTER.: GENOA, Verona, SALERNITANA, Inter, VENEZIA.: Atalanta, SALERNITANA*, JUVENTUS, Bologna, ROMA, Cagliari.: Fiorentina, Venezia*, ATALANTA, Cagliari, EMPOLI, Udinese.: Cagliari, SAMPDORIA, Juventus, NAPOLI, Bologna.