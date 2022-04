Torna in campo lasi affrontano per il: il match, inizialmente previsto il 19 dicembre, era stato rinviato per i casi Covid all'interno del gruppo squadra dei campani.Per i friulani di Cioffi il campionato non ha più molto da dire, i 39 punti consentono di guardare con serenità la classifica. Per la squadra di Nicola, invece, ci sono in ballo le ultime speranze di riaprire il discorso salvezza: la Salernitana ora è ultima a 19 punti, -9 dal Cagliari 17°, ma oltre alla sfida con l'Udinese deve recuperare anche quella con il Venezia e conquistare bottino pieno la proietterebbe a -3 dalla zona salvezza.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy, Arslan, Jajalo, Samardzic, Udogie; Deulofeu, Pussetto: Sepe; Radovanovic, Fazio, Gyomber; Zortea, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ranieri; Bonazzoli, Ribery.