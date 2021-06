da una situazione dilegata allaLainfattiperchécon il presidente biancoceleste Claudioche vede- Fino a qualche giorno fa non sembrava possibile, ma adesso si tratta di uno scenario concreto:. Lotito ha tempoper presentare, prima di procedere con la procedura di iscrizione:- Diverse questioni del cosidettopresentato da Lotito sono apparsela bozza non convince per i criteri usati nella scelta dei "guardiani" e dell'amministratore della Salernitana, anche se iLa reazione da parte di Lotito è sfociata in, a causa del clima attorno a sé, ritenuto ostile, nonostante il tentativo di smussare gli animi da parte dell'avvocato Gentile.Ma il tempo inizia a stringere.