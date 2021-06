Ignacio Pussetto resterò all'Udinese anche nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto da UdineseBlog, l'attaccante argentino, arrivato in prestito dal Watford lo scorso anno, rimarrà in Friuli ancora a titolo temporaneo. È stato fissato per i prossimi giorni l'incontro fra le parti per rinnovare l'accordo.