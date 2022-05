"I tre in mezzo al campo sono tre talenti che avranno un grandissimo futuro". Cosìincensava i mediani della Salernitana dopo il pareggio di Bergamo, perché se il trequartista di proprietà del Torino si è preso spesso la luce dei riflettori con Bonazzoli e Djuric, l'asse Coulibaly-Bohinen-Ederson è diventato uno dei punti di forza della squadra di Nicola.. Contro l'Atalanta è arrivato il secondo gol per l'ex Corinthians, non ha portato i tre punti come il primo di Genova (contro la Sampdoria) ma risulta comunque una rete pesantissima perché ha permesso alla società campana di portarsi a tiro del Cagliari, solo due punti di distanza per uscire dalla zona retrocessione come mai accaduto dall'inizio della stagione.- Perché il classe '99 è questo, un pacchetto completo capace di abbinare qualità negli ultimi trenta metri a un lavoro di interdizione e pressione costante in fase di non possesso. L'arrivo in Italia era stato accompagnato da un paragone importante, quello con l'ex Barcellona e Tottenhamche con Ederson condivide il trascorso al Corinthians: un parallelo che il tempo ha confermato corretto, al quale si può aggiungere anche un più 'nostrano' Fabio Simplicio nei primi passi mossi tra Parma e Palermo. I confronti fanno solo da contorno, la certezza è che, che conferma tutta la propria conoscenza del mercato e la competenza soprattutto su quello sudamericano. Salerno si gode il gioiello brasiliano, destinato a diventare un patrimonio del club anche sul mercato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e se le big italiane al momento osservano, non sono da meno quelle straniere: le ultime settimane sono state caratterizzate dalle voci sul, che non sarebbe nuovo a colpi marchiati Sabatini ().Presto per stabilirlo, molto dipenderà anche dalle sorti della Salernitana in campionato, ma il presidenteha fatto capire chiaramente che l'intenzione, eventualmente, è di monetizzare al massimo: "E’ un grande patrimonio, non ho ancora pensato alla valutazione, ma credo almenoconsiderando età, ruolo, qualità nelle due fasi - ha detto a La Gazzetta dello Sport -. Può diventare un campione eccezionale, il migliore nel suo ruolo. So che qualche telefonata a Sabatini è già arrivata, ma per adesso non ne parliamo: prima la salvezza e poi il mercato". Prima il campo, poi il mercato: i riflettori sono tutti per Ederson.