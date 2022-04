Le tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite giocate hanno rilanciato la Salernitana che ora può davvero sperare nella salvezza. A tifare per la permanenza in A dei campani è anche il Torino. Perché? Il motivo è da cercare nel mercato: con la squadra di Davide Nicola nel massimo campionato si potrebbe aprire la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Simone Verdi a Salerno.



Verdi non rientra più nei piani della società granata che vorrebbe cederlo la prossima estate definitivamente.