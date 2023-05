in serata, spazzando via le voci che davano per concluso l’accordo preliminare fra il trustee(nuovi proprietari in pectore della Sampdoria) sulla base di una somma vicinasuperiore di quasi sei milioni al limite minimo fissato dal tribunale fallimentare di Roma, a quota 26,5 milioni: “Sono fesserie – si inalbera il trustee Vidal –Se si fa, lunedì il nuovo azionista si presenta all’assemblea e sottoscrive l’aumento di capitaleLa logica impone un ragionevole ottimismo. A questo punto far saltare il banco non conviene a nessuno.Un polverone improvviso ha gettato nello sconforto la piazza e apparentemente ingarbugliato una trattativa ormai definita nei suoi dettagli essenziali.A metà pomeriggio un comunicato ufficiale della Sampdoria annunciava: “nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding (rispettivamente facenti capo ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ndr). La proposta presentata da Gestio Capital e Aser Holding si è dimostrata più in linea con l’interesse dei creditori sociali e il piano di risanamento predisposto dal club e, nel contempo, sono state date adeguate garanzie per il futuro della Sampdoria”. Era questa la conferma, attesa, della notizia già ampiamente trapelata: laAddio Barnaba dunque, congedato con i ringraziamenti di rito,. Per perfezionare l’accordo occorrerà - il comunicato lo riporta in chiaro – “completare le attività prodromiche alla presentazione dell’istanza per l’Accordo di Ristrutturazione del debito, tra cui, inter alia, gli accordi con i creditori della società”. Circostanza che risulta già di fatto essere stata raggiunta.Passaggio ineludibile come ormai è di comune conoscenza. Dal trustTrascorrono poche ore e in serata piomba sui tavoli delle redazioni sportive una piccata elegale di Massimo Ferrero, che apparentemente rimette in discussione tutto il deal.secondo cui sarebbe stato sottoscritto un accordo per l’aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding. A tale riguardo si fa presente che né la proprietà e nemmeno il trustee hanno ricevuto la proposta di acquisto delle azioni da parte delle predette società o da altre, giacché nessuno si è realmentemanifestato nei loro confronti. Se e quando saranno presentate delleproposte di acquisto, il trustee e la proprietà le valuteranno per verificarnela sostenibilità.che competono esclusivamente all’assemblea dei soci; ogni atto inpregiudizio dei diritti dei soci sarà oggetto di immediate iniziativegiudiziarie in sede civile e penale.A prendere alla lettera le parole dell’avvocato Sammarco -- ci sarebbe da mettersile mani nei capelli. In realtà la tempesta suscitata dai due comunicati èdestinata a placarsi per forza naturale. Proviamo a rileggere e a separare ifatti dalla retorica e da una buona dose di ipocriti orpelli.(circostanza che andràvagliata dal tribunale), a cominciare dalle banche (Sistema, Maquarie eProgetto) alle quali il competitor, Alessandro Barnaba (appoggiato daEdoardo Garrone) non aveva avanzato alcuna proposta praticabile,ovvero soddisfare le condizioni imposte dal trust, che fissa alla quota di26,5 milioni di euro la somma minima, oltre ad alcuni ulteriori benefit cheriguardano ad esempio la proprietà del marchio Sampdoria. E’indiscutibile che non è il cda a poter decidere l’aumento di capitaleindispensabile per salvare i conti e la società dal naufragio. Toccheràinfatti all’assemblea straordinaria convocata per lunedì pomeriggiodeliberare l’aumento di capitale e in quella sede sarà colui che hasoddisfatto il trust (ovvero Radrizzani) ad avere il titolo per sottoscriverlo.(che non ha titolo di riceverne in quanto congelata nel trust) ma anessun altro.Barnaba si è eliminato da sé cocciutamente insistendo su una stradache lo ha portato nel nulla. E adesso, cosa accadrà? Vidal non scuce molteparole.Il quale, sulla scorta delcomunicato del suo legale, proverà a forzare la mano a Radrizzani. EppureForse nonricorda che se viene soddisfatta la richiesta fissata dal tribunale (i 26,5milioni) Vidal potrà, anzi dovrà accettarla. E lui, il Viperetta, non avràalcuna voce in capitolo per opporsi.