32 milioni a Massimo Ferrero che li dovrà destinare ai suoi creditori: questa la somma pattuita per l'ex presidente della Sampdoria, che sta per passare nelle mani di Andrea Radrizzani dopo la fumata bianca nella notte tra venerdì e sabato. L'accordo con il trustee Gianluca Vidal per lo scioglimento del trust è stato trovato, la Samp sembra davvero salva.