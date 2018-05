La Sampdoria insiste per Lovro Majer: la formazione blucerchiata ha rotto definitivamente gli indugi, e sembra fortemente intenzionato a puntare sul 'nuovo Modric' nella prossima stagione, specialmente in caso di partenza di Dennis Praet. La situazione in questo momento pare abbastanza complicata, e pure piuttosto particolare.



Nei giorni scorsi Il Secolo XIX aveva provato a tratteggiarne i contorni: secondo il quotidiano alcuni accordi di mercato 'interni' tra Lokomotiva Zagabria e l'altra squadra della Capitale croata, la Dinamo, prevedono una sorta di 'percorso obbligato' per ogni giovane talento della Prva Liga: Lokomotiva, Dinamo, poi finalmente estero. Majer però sarebbe intenzionato a rompere questa tradizione. Il centrocampista classe 1998 si sentirebbe già pronto per l'esperienza lontano dalla Croazia, e riterrebbe la Sampdoria la meta ideale, nonostante le dichiarazioni della dirigenza della Lokomotiva. "Lovro è un leader nato e può diventare il prossimo leader della Dinamo" aveva detto Bozidar Sikic, ds del club di Zagabria." È giovane, ma capace di imporsi in un gruppo e di assumersi le responsabilità". Recentemente il presidente della Dinamo Mamic avrebbe fatto pressioni sulla Lokomotiva per sostituire Coric (finito alla Roma) proprio con Majer, ma la Samp sarebbe in netto vantaggio con il giocatore, che ha apprezzato particolarmente il lungo corteggiamento blucerchiato.



Nei primi giorni di questa settimana il giocatore sarebbe stato convocato nella sede della Lokomotiva. E' probabile che il suo presidente gli sottoponga l'offerta della Dinamo, e non andrebbe neppure escluso un braccio di ferro tra il calciatore e la sua attuale società. La Sampdoria resta alla finestra, attenta alle richieste economiche della Lokomotiva. Sampnews24.com parla anche di una nuova offerta da parte di Corte Lambruschini, che avrebbe alzato la posta pur di avere Majer: il Doria avrebbe proposto circa 10 milioni (bonus compresi) per il talento croato. Potrebbe essere l'ultimo tentativo con la Lokomotiva: magari quello decisivo...