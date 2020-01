La stagione di Suso con la maglia del Milan non sta convincendo i rossoneri. L'esterno offensivo lunedì contro la Sampdoria spesso è stato 'beccato' dal pubblico di San Siro, e la dirigenza del Diavolo starebbe pensando ad un rinnovamento sulla corsia avanzata esterna, partendo magari dall'innesto di Politano. Prima però Suso dovrebbe lasciare Milanello, e la destinazione potrebbe essere proprio la Sampdoria.



Secondo La Gazzetta dello Sport attualmente non ci sarebbero molte richieste per lo spagnolo, a causa del campionato deludente disputato sin qui. Il club maggiormente interessato sembrerebbe essere quello blucerchiato, che avrebbe proposto per il classe 1993 un prestito sino al termine della stagione. I primi contatti sarebbero andati in scena proprio lunedì, in occasione di Milan-Samp.