Nel giro di un paio di giorni Massimo Ferrero e i professionisti che seguono le vicende legate alle istanze di fallimento delle sue società dovranno presentare un piano di rientro credibile per le attività del Viperetta, su cui appoggiare la richiesta di concordato. Il piano sarebbe praticamente ormai quasi pronto, e verrà inviato nelle prossime ore al Tribunale di Roma, per passare al vaglio ​del giudice delegato Daniela Cavaliere e dei commissari.



In seguito poi il piano di rientro per Eleven Finance e Farvem dovrà avere l'assenso dei due principali creditori, Hoist attraverso Marte e l'Agenzia delle Entrate, che detengono il 60% dei crediti. Secondo Il Secolo XIX a garanzia del piano potrebbe essere stata posta la Sampdoria, attraverso la costruzione di un trust di diritto italiano. Si tratta comunque di un processo piuttosto lungo, che può durare persino più di un anno.