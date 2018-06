Con l'arrivo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dello Sporting Lisbona, ha preso nuovamente quota la possibilità di vedere Emiliano Viviano a difendere i pali della porta biancoverde, tanto che in Portogallo danno per fatto l'affare. Lo Sporting avrebbe superato la concorrenza del Parma offrendo a Viviano la possibilità di lottare per il titolo disputando l'Europa League, e avrebbe messo sul piatto 3 milioni per la Sampdoria. A quel punto, i blucerchiati potrebbero reinvestire la cifra in un nuovo numero uno, anche se la situazione resta piuttosto ingarbugliata.



Il preferito dalla dirigenza è ovviamente Skorupski, ma la Roma non abbassa le sue pretese. Secondo La Gazzetta dello Sport i giallorossi avrebbero rifiutato 7 milioni di euro da parte del club di Corte Lambruschini per il portiere, che recentemente ha ribadito il suo desiderio di giocare titolare. L'alternativa resta Sportiello, ma la Samp segue con attenzione anche Audero. La Juventus chiede 10 milioni per il classe 1997, e vorrebbe mantenere il diritto di ricompra a 15 milioni dopo due anni. Richieste che la Sampdoria probabilmente non esaudirà.