La Sampdoria ha rotto gli indugi: nei due giorni trascorsi a Roma dai dirigenti blucerchiati si è parlato ovviamente di mercato, e una delle trattative maggiormente avviate riguarda il centrocampista della Lokomotiva Zagabria Lovro Majer, che il Doria segue ormai da un anno. La situazione in Croazia è ingarbugliata. Per i calciatori della Lokomotiva è normale fare tappa nell'altra squadra di Zagabria, la Dinamo del potente presidente Mamic, prima di emigrare all'estero. Majer però secondo Il Secolo XIX starebbe spingendo per saltare questo passaggio, atteggiamento che indispettisce i vertici della Dinamo.



Ferrero nel frattempo ha dato il via libera ai suoi dirigenti, che hanno presentato un'offerta ufficiale da 5 milioni più 2 milioni di bonus (quindi 2 milioni in più rispetto a quelli offerti la scorsa estate). La Lokomotiva ha preso tempo dopo la proposta blucerchiata, perchè i biancoblù chiedono almeno 12 milioni per il loro gioiellino. La squadra del presidente Dolicki spera di scatenare un'asta europea, perchè su Majer ci sono anche Siviglia, Atletico Madrid, Amburgo e Wolfsburg. Per la settimana prossima comunque è previsto un nuovo incontro tra Samp e Lokomotiva, perchè la volontà di portare Majer in blucerchiato è forte e concreta.